Ivan Gazidis ha firmato ufficialmente con il Milan e sarà operativo da dicembre. Ecco il suo stipendio e quali saranno i suoi compiti

Il Milan riparte da Ivan Gazidis. Il Fondo Elliott ha rivoluzionato la dirigenza rossonera con Scaroni presidente, Leonardo, Maldini e, appunto, Gazidis in dirigenza. Il dirigente sudafricano, figlio di un attivista anti-apartheid, lascerà l’Arsenal dopo 9 anni. Il dirigente ha svolto un ottimo lavoro con i Gunners, raddoppiando i ricavi e portando i londinesi tra i migliori club al mondo a livello di fatturato. Non sono arrivati tanti successi a livelli sportivi (è arrivato la qualificazione in Champions per 8 anni di seguito, risultato importante per Elliott) ma a livello dirigenziale invece i trionfi sono stati tanti. Il nuovo amministratore delegato avrà uno stipendio importante: 4 milioni di euro l’anno più bonus e, sembra, anche stock option del club in caso del raggiungimento di certi risultati. Solo Higuain e Donnarumma prenderanno di più. Beppe Marotta, il più pagato in precedenza in A, arriva a 2,7 milioni.

«Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top. Ho l’opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso. Sono grato al Presidente Paolo Scaroni, al Consiglio di Amministrazione del Club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me» le sue prime parole da rossonero. Il dirigente il31 ottobre prossimo, lascerà l’Arsenal e comincerà al Milan il 1° dicembre. Entrerà nel cda o per cooptazione o per nomina dell’assemblea, comunque prima di quella data. Il dirigente sudafricano dovrà rilanciare il Milan a livello internazionale. Il club rossonero è uscito dai primi 20 club per fatturato (meno di 200 milioni l’anno) e la sfida sarà di quelle importanti perché alle spalle non avrà i ricavi della Premier.