Gazidis saluta Boban: «Ringraziamo Zvone per il suo operato»

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha salutato Boban con un breve messaggio apparso sul sito rossonero

«Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l’intero paese».