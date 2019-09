Andreazzoli commenta la sconfitta della Sardegna Arena contro il Cagliari: le parole del tecnico del Genoa

Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta della Sardegna Arena contro il Cagliari, la seconda consecutiva in Serie A: «Siamo stati pericolosi, occasioni ne abbiamo avute. Situazioni importanti in un campo difficile, in casa di una squadra forte. Il primo tempo mi è piaciuto molto, bello da parte di entrambe le compagini. Vissuta, combattute, si sono battute. Se poi prendi gol al primo minuto del secondo tempo chiaramente cambia tutto. Abbiamo creato con Favilli e pareggiato. Poi abbiamo anche realizzato il gol del Cagliari.

Il Cagliari come l’Atalanta: «Anche domenica scorsa è andata così. Stasera il gol ce lo siamo fatti da soli. Sanabria scelto per dare qualità, ma quando devi giocare in contropiede diventa complicato. Dovevamo concretizzare tutte le occasioni create, non puoi permetterti errori simili contro una squadra così forte. Aver ritardato i cambi per alcuni problemi fisici ci ha penalizzato. Ma in Serie A non si può piangere sul latte versato».