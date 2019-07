Genoa, Andreazzoli: «Mi aspetto qualcosa dal mercato? Onestamente no»

Genoa, Andreazzoli: «Siamo in una fase di studio del gruppo. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Onestamente no»

L’allenatore del Genoa, Aurelio Andreazzoli, ha commentato a Telenord il successo di ieri contro il Lione in amichevole. Le sue parole:

«Siamo soddisfatti anche se il risultato non era l’obiettivo principale. Abbiamo finito il primo ciclo di preparazione, che ci è servito per conoscerci, fare un bel cumulo di lavoro come chilometraggio. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? No, onestamente no. Siamo in un momento di studio del gruppo che abbiamo a disposizione, dobbiamo studiarne le caratteristiche, vedere che cosa ci conviene fare e scoprire alcuni lati dei giocatori».