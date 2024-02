Genoa, Bani: «Possiamo giocarcela con tutti, su Gilardino...»

Le parole di Mattia Bani, difensore del Genoa, sulla stagione in Serie A della squadra rossoblù. I dettagli

Mattia Bani, difensore centrale del Genoa, ha parlato dei risultati ottenuti dai rossoblù nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «A parte la prima giornata, abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare con tutti, senza timori. A volte ci esaltiamo con quelle squadre che magari ti vengono ad attaccare. La fortuna è stata capire che per completare il nostro percorso serve fare punti sempre. Credo ci sia una bella alchimia fra squadra e staff. Il mister è stato bravo già l’anno scorso, quando avevamo bisogno di una persona che ci desse tranquillità. Poi quando arrivano tanti risultati positivi, tutto funziona. Speriamo di proseguire così. E poi con Gilardino secondo me lo ha aiutato il fatto di essere stato un grande calciatore. Così si immedesima in tante situazioni. Il mister è come lo vedete voi: molto disponibile, sempre pronto a darti una mano».