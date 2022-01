Genoa, Blessin: «Dobbiamo essere un brutto avversario per tutti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alexander Blessin, neo allenatore del Genoa, ha parlato in vista dei prossimi impegni del club rossoblù: le dichiarazioni

Alexander Blessin suona la carica. Le parole del tecnico del Genoa riportate dall’ANSA.

DICHIARAZIONI – «Ho davvero apprezzato i miei primi due giorni qui al Genoa e non vedo l’ora di vedere tutti i fan domani. Non abbiamo niente da perdere, ci serve mentalità giusta per recuperare terreno. Voglio vedere mentalità, ed essere un brutto avversario per ogni squadra. Vogliamo questi tre punti, voglio grinta e voglio vedere aggressiva la squadra in ogni momento».