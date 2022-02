Genoa, Blessin fermo al...pari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal suo arrivo al Genoa Blessin non ha ancora vinto: tre pareggi ma è cambiata la mentalità della squadra

Il Genoa ha cambiato marcia dall’arrivo del nuovo allenatore. La scelta di Blessin ha fatto storcere il naso a tanti, ma dalle prime partite l’atteggiamento e la mentalità sono cambiate in casa rossoblù.

Manca soltanto una cosa, e non di poco conto, la vittoria. Per ora soltanto tre pareggi: due per 0-0 contro Roma e Udinese, e quello di ieri contro la Salernitana per 1-1. Serve trovare la prima vittoria per svoltare la stagione e credere nella salvezza.