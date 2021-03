Genoa, Cassata e il Covid: «Esperienza pesante, mentalmente e fisicamente»

Francesco Cassata ha parlato della sua esperienza con il Covid-19

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, è tornato in campo dopo diverso tempo contro la Sampdoria a causa di un infortunio. Il calciatore ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, dove ha parlato anche della sua esperienza con il Covid-19.

INFORTUNI – «Ho avuto un infortunio muscolare a inizio agosto, quella sera al Ferraris contro il Verona. Entrai nel finale e venni anche espulso. Ho lavorato due mesi facendo riabilitazione per poter rientrare al più presto in campionato. In pratica non ho fatto neppure un giorno di vacanza, volevo tornare a giocare. Dopo due mesi stavo bene, mi sentivo pronto. Poi però è arrivato il Covid, c’è stato il contagio in squadra e il Genoa si è fermato».

RECUPERO IN UN CENTRO – «È stato molto importante, sono riuscito prima di tutto a ritrovare me stesso, la mia forza interiore. Non mi sono fermato un attimo, ero in campo a correre sia a Natale sia a Capodanno. Con il sole e sotto la neve, nulla mi ha fermato. Volevo tornare a essere un calciatore del Genoa».

COVID – «Mi ha debilitato, è stata un’esperienza molto pesante sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale».