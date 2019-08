Genoa, chiusura vicina per Agudelo: tutti i dettagli sul colpo

Il Genoa è vicinissimo alla chiusura del colpo che porterà in rossoblù Kevin Agudelo: tutti i dettagli sull’affare

Manca pochissimo e poi Kevin Agudelo sarà un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista centrale arriverà in rossoblù dall’Atletico Huila. La chiusura dell’affare è praticamente fatta, e come spiega Gianluca Di Marzio, il giocatore classe ’98 arriverà in Italia già nelle prossime ore.

Il giocatore colombiano andrà a rinforzare la squadra di Andreazzoli, che ha intenzione di rialzarsi dopo la brutta stagione passata in Serie A.