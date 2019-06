Genoa, Criscito ha numeri incredibili nei tackle vinti

In un’annata complicata, Domenico Criscito è stato imprescindibile per il Genoa. Non a caso, ha alcune statistiche pazzesche

La stagione del Genoa è stata tribolata, ma alla fine si è conclusa con la salvezza. Uno dei leader della formazione ligure è Domenico Criscio, che nella scorsa stagione ha avuto numeri sorprendenti per quanto riguarda un dato.

Domenico Criscito è il sesto giocatore della Serie A per tackle totali tentati, ma è il primo per quelli riusciti. Su 136 contrasti, ne ha vinti l’enorme cifra di 110. Al secondo posto c’è un mostro sacro come Allan, che ne ha vinti 106.