«Ballardini eh eh»: il popolo genoano si sgola, i numeri spiegano perché

Genoa: i numeri da record di Ballardini certificano la (quasi) salvezza rossoblu. I tifosi prendono posizione nei confronti della società e chiedono la conferma del tecnico, sempre più idolo della piazza

Dopo dodici partite di campionato, quando Davide Ballardini prese il Genoa in mano a seguito dell’esonero di Ivan Juric, la squadra rossoblu era sull’orlo del collasso, in piena zona retrocessione con sei punti appena conquistati in dodici giornate. Alla trentaduesima giornata, dopo la vittoria di ieri sul Crotone, il Genoa di Ballardini ha 38 punti in classifica e può dirsi praticamente già quasi salvo (leggi anche: DIRETTA GOL SERIE A: LE PARTITE DI IERI E OGGI). Un mezzo miracolo per i più, ma soprattutto per i tifosi rossoblu, che ieri sul finale del match conquistato a Marassi dal Grifone hanno iniziato ad alzare cori nei confronti del tecnico ravennate, in scadenza di contratto a fine stagione. «Ballardini eh eh eh…» invoca la Nord (che aveva già esposto uno striscione eloquente: “Insegna la storia a quelli là”, e “quelli là” sarebbero quelli della Sampdoria ovviamente), mentre il resto dello stadio prende ad applaudire. La palla, a questo punto, passa nelle mani del presidente Enrico Preziosi, che al momento delle valutazioni non potrà non tenere conto dei risultati conseguiti ad oggi dall’allenatore.

Qui è il senso profondo delle parole di Ballardini stesso, visibilmente emozionato («Il coro della Nord? Mi è venuta la pelle d’oca») in conferenza stampa a fine partita: «Io non devo convincere nessuno». Perché, di fatto, sono già i numeri del suo Genoa a parlare sufficientemente: i rossoblu sono imbattuti da quattro partite di fila e ieri, per la seconda volta di fila, non hanno subito gol. Di più: la difesa del Grifone è a quinta migliore del campionato dopo quelle di Juventus, Napoli, Inter e Roma con 31 gol subiti. Solo in una stagione (2008/2009) a questo punto del campionato i rossoblu ne avevano subiti di meno (30). E poi, ancora, la più importante di tutte: il Genoa naviga abbastanza tranquillamente – soprattutto considerate le premesse iniziali – verso l’undicesima salvezza di fila in Serie A. Numeri che lasciano ampiamente il senso degli attestati di stima, anche sul web, dei supporters nei confronti di Ballardini. Alla società la scelta di esercitare o meno l’opzione sul contratto del tecnico adesso (leggi anche: BALLARDINI-GENOA: C’È UNA CLAUSOLA), ma la piazza ha già preso posizione.