Genoa, novità per De Winter e Messias: cosa filtra sul ritorno dopo l’infortunio

Le ultime sulle condizioni fisiche di Koni De Winter e Junior Messias del Genoa dopo i rispettivi infortuni. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, sarebbe sempre più vicino il ritorno in campo di Koni De Winter dopo l’infortunio muscolare accusato ad ottobre. Il belga ex Juve tornerà infatti a disposizione di Vieira in occasione della trasferta di Empoli.

Buone notizie anche per Junior Messias che dovrebbe essere tra i convocati per la prima partita del Genoa nel 2025 in Serie A contro il Lecce.