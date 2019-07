Genoa, domani la prima uscita dei rossoblù contro il Val Stubai

Domani il Genoa di Andreazzoli farà la sua prima uscita stagionale contro il Val Stubai: i biglietti sono acquistabili al consorzio turistico

Domani ci sarà la prima uscita del Genoa di Andreazzoli. Sabato alle 17, infatti, i rossoblù saranno impegnati contro il Val Stubai. I biglietti sono acquistabili al consorzio turistico o, nel match-day, alla biglietteria della SportPlatz.

Sarà l’occasione per vedere i giocatori indossare le nuovissime maglie da gioco casalinghe ” e quella pre-gara oltre che le felpe di allenamento o rappresentanza. Sarà la prima occasione utile per osservare anche i progressi fatti dal Grifone sotto gli ordini di Andreazzoli in questa prima settimana di ritiro.