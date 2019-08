Genoa, ecco la seconda maglia per la stagione 2019/2020 – FOTO

Il Genoa ha pubblicato sui suoi profili social la seconda maglia che utilizzerà nella stagione 2019/2020 – FOTO

Con un tweet sul suo profilo Twitter, il Genoa ha ufficializzato quale sarà la maglia da trasferta che il Grifone utilizzerà nella stagione 2019/2020. Nessuna grande novità rispetto a quelle degli anni precedenti.

Come riporta il sito del Genoa, la KombatTM 2020 del Genoa CFC è stata progettata dal Centro Ricerca e Sviluppo Kappa® per definire nuovi standard prestazionali. Il principio tecnico dello “stop stopping” (funzione antitrattenuta) raggiunge la sua espressione migliore, il movimento nell’azione di gioco non è mai stato così fluido e armonico.