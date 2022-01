Genoa, emergenza allenatore: Maran o Nicola le due opzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Genoa deve fare i conti con il no di Labbadia e ora Maran e Nicola restano le uniche due opzioni

Il no di Bruno Labbadia, arrivato per divergenze di mercato, ha spiazzato il Genoa che pensava di esser sicuro di aver trovato il nuovo allenatore. Invece non è stato così e ora i rossoblù si trovano in emergenza in panchina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due le opzioni per il Grifone: Rolando Maran, esonerato lo scorso anno quando pagò anche per il focolaio Covid, e Davide Nicola, esperto in situazioni d’emergenza. Il Genoa, però, deve fare in fretta.