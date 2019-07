Genoa, Gumus: «Prandelli? Mi voleva qui. Pandev mi ha detto di venire»

Genoa, Gumus: «Club storico. Prandelli? Mi voleva qui. Pandev mi ha detto di venire»

È arrivato da pochi giorni a Genova Sinan Gumus, nuovo acquisto del Genoa dal Galatasaray. Al Secolo XIX ha spiegato anzitutto perché ha scelto proprio il Grifone: «Mi seguiva da anni, già in passato aveva provato a prendermi più volte. E così stavolta ho deciso di venire in questo club storico»

«Prandelli? Lui e Terim sono gli allenatori più celebri e importanti con cui ho lavorato. Con Prandelli avevo lavorato bene, ma in realtà non l’ho sentito. Poi conosco Gunter e Pandev con cui ho giocato in Turchia: entrambi mi hanno parlato molto bene del Genoa».