Il centrocampista del Genoa Oscar Hiljemark è vicino a diventare un nuovo giocatore del Bordeaux: le ultime

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rivelato l’imminente cessione del centrocampista del Genoa Oscar Hiljemark al Bordeaux.

Lo svedese, che in passato ha vestito in Serie A la maglia del Palermo, è vicino ad essere ceduto a titolo definito in Ligue 1. Il classe ’92 ha solo un anno di contratto con i rossoblù.