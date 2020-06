Genoa, Iago Falque: «Paura di ammalarmi? No, sono giovane e sportivo»

Le dichiarazioni di Iago Falque, attaccante in forza al Genoa, sull’emergenza COVID-19 e sulla possibilità di contrarre il virus

L’attaccante del Genoa Iago Falque, nel corso dell’intervista concessa al Secolo XIX, ha affermato di non aver avuto paura negli scorsi mesi di poter contrarre il COVID-19.

«Se ho avuto paura di ammalarmi? Sinceramente no. Sapere che per gente giovane come me, sportiva, i rischi e le complicazioni, nella maggior parte dei casi, non erano gli stessi di quelli per individui più avanti con l’età o con altri problemi, ha aiutato a non pensarci. Ho seguito tutte le indicazioni. Sono rimasto sereno, per quanto sereno si potesse essere».