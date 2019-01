Genoa, pazza idea Balotelli: se Piatek va al Milan, tutto su Supermario!

Se Piatek va al Milan al posto di Higuain, il Genoa dovrà trovare un sostituto all’altezza: tra le idee di Preziosi avanza Mario Balotelli

In casa Genoa tiene banco in queste ore la vicenda legata alla possibile cessione di Krzysztof Piatek al Milan. Leonardo e Maldini sono alla ricerca di un sostituto nel caso, sempre più probabile, in cui Higuain decida per abbandonare Milano direzione Chelsea. Preziosi sarebbe restio a vendere il polacco, secondo dietro Ronaldo nella classifica cannonieri, ma un’offerta di almeno 40 milioni potrebbe far vacillare il Grifone. A quel punto però servirà trovare un grande nome per placare le presumibili ire dei tifosi, innamorati del Pistolero arrivato in estate. Nelle ultime ore sembra essersi fatto avanti un nome degno di nota: Mario Balotelli.

Il calciatore è in rotta con Patrick Vieira al Nizza dopo i dissidi della prima parte di stagione. Il trasferimento al Marsiglia, ritenuto praticamente fatto, ha subito però un forte arresto a causa dell’alto stipendio del classe ’90, 5 milioni. Un problema che non sarebbe secondario neanche per il Genoa, che però spinge nella volontà di SuperMario di rilanciarsi in Italia e in Serie A. Una vera e propria mission impossible per il Grifone, che però spera nella buona riuscita dell’affare in caso di addio del polacco. Un nome che di certo non farebbe disperare i tifosi rossoblu.