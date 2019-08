Genoa, in attesa di Biglia è fatta per Kevin Agudelo: i dettagli

Movimenti di mercato in casa Genoa. Il club rossoblù ha messo gli occhi su Agudelo e attende una risposta da Biglia

Il Genoa continua a monitorare la pista Lucas Biglia ed è in attesa di una risposta da parte del giocatore argentino, in uscita dal Milan. Nel frattempo, secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoblù hanno chiuso per Kevin Agudelo.

Il centrocampista colombiano classe ’98 dell’Atletico Hulla lascerà il suo attuale club per sbarcare in Italia. Affare in dirittura d’arrivo sulla base di 2 milioni di euro.