Infortunio Lisandro Lopez, problema muscolare: niente Bologna?

Infortunio Lisandro Lopez, tegola per Davide Ballardini: il centrale del Genoa è alle prese con un problema muscolare, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Lisandro Lopez, non arrivano buone notizie per il Genoa. Il centrale difensivo, arrivato in estate dal Benfica dopo la parentesi in prestito all’Inter di Luciano Spalletti, ieri ha dovuto abbandonare la sessione di allenamento per un problema fisico: un indolenzimento muscolare ha fatto scattare l’allarme in casa rossoblu ed è serio rischio la sua presenza per la sfida col Bologna…

Oggi l’argentino ha sostenuto terapie mediche, non aggregandosi con il resto del gruppo agli ordini di Davide Ballardini. L’equipe medica del Grifone monitorerà le sue condizioni nel corso dei prossimi giorni, ma non filtra ottimismo per la sua presenza nel confronto con la formazione di Pippo Inzaghi, valido per la quarta giornata di Serie A 2018/2019.