Genoa-Inter highlights e gol

Genoa-Inter highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i rossoblù di Cesare Prandelli affrontano la squadra nerazzurra guidata da Luciano Spalletti. Grifone in posizione di classifica medio-bassa con 33 punti e reduce dalla sconfitta di Udine; Inter in zona Champions (53) e proveniente dalla sconfitta casalinga contro la Lazio. Nella sfida d’andata, giocata a San Siro a inizio novembre, largo successo nerazzurro col risultato di 5-0. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Genoa per avvicinare la salvezza matematica, Inter per rafforzare il terzo posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A

GENOA-INTER 0-1: L’Inter sblocca la partita con un gol di Gagliardini! Cross dalla sinistra di Asamoah, velo di Perisic e inserimento vincente dell’ex Atalanta.

GENOA-INTER 0-2: Proprio l’uomo più atteso ha segnato! Mauro Icardi ha realizzato su rigoe!

GENOA-INTER 0-3: Cala il tris l’Inter con una palla d’oro per Perisic. L’esterno nerazzurro apre il piattone e batte per la terza volta Radu.