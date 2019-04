Il Direttore Sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato del dominio della Juventus in Italia nel corso di un’intervista

Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, il Direttore Sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato anche dell’attuale stato di salute della Serie A, con la Juventus dominatrice assoluta: «Le big del nostro campionato possono ridurre il gap con i bianconeri solo dando continuità ai rispettivi progetti tecnici. Il Napoli ha cambiato allenatore, Inter e Milan ne hanno alternati diversi, ma bisogna prendere una strada precisa e inserire ogni anno 2-3 giocatori importanti. Il Fair Play Finanziario ha messo i bastoni tra le ruote alle milanesi e alla Roma: le regole possono essere riviste, ma un controllo ci vuole comunque».

Il ds ha poi aggiunto: «C’è poi il fattore stadio, che fa un’enorme differenza tra la Juve e gli altri top club italiani. I ricavi sono molto più importante, come si può vedere anche in altre realtà europee. Ogni ciclo è però destinato a finire e arriverà una squadra capace di arrestare il dominio bianconero. Secondo me, in questo senso, l’Inter è più vicina rispetto al Napoli per spodestare la Juventus».