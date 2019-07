Genoa, Jandrei: «Mi piace il gioco di Andreazzoli»

Il portiere del Genoa, Jandrei, ha commentato sul sito ufficiale del club i primi mesi in Italia e il lavoro svolto sotto Andreazzoli

Arrivato a gennaio dalla Chapecoense, Jandrei ha parlato sulle pagine del sito ufficiale del Genoa dei suoi primi mesi in Italia e del lavoro svolto sotto la gestione Andreazzoli. Le sue parole.

PRIMI MESI – «Gli inizi sono stati duri perché non capivo la lingua, è servito tempo per ambientarmi del tutto. Con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi ho capito che dovevo lavorare sulla tecnica europea, adattando la scuola brasiliana a quella italiana. E’ un processo ancora in corso che sta dando buoni risultati».

ANDREAZZOLI – «Gli allenamenti di mister Andreazzoli utilizzano molto il pallone, il gioco che propone è divertente. C’è allegria in questo. Con Romulo si è instaurato un legame come tra fratelli, siamo compagni in stanza, ma è un po’ in tutto il gruppo che si respira una bella aria. Ho origini italiane sia da parte di madre che di padre. Non conosco le regioni di provenienza»