Genoa, Kamada atteso in Italia: ecco quando arriva il giapponese

Il Genoa è vicinissimo alla chiusura del colpo Kamada: accordo con il centrocampista, ecco quando può atterrare in Italia

La Serie A si prepara ad accogliere un altro calciatore giapponese: il Genoa ha virtualmente chiuso il colpo Kamada.

Il nipponico del Sint-Truiden (club belga) ha trovato l’accordo coi genoani, ma non potrà arrivare in Italia prima di domani o lunedì, come specifica Gianlucadimarzio.com.

Il centrocampista dovrà sostenere le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà ai colori del Genoa.