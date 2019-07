Genoa, Kouame: «Futuro? Ho preso la mia decisione»

Christian Kouame, attaccante del Genoa, ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni del calciatore ivoriano

L’attaccante del Genoa, Christian Kouame, ha parlato al Secolo XIX, svelando il suo futuro: «A Firenze vi avevo salutato dicendo che sarei tornato e ora sono qui. Ho un contratto lungo con il Genoa».

Prosegue Kouame: «Con il mercato non si sa mai cosa possa accadere ma io penso solo al Genoa. Voglio lottare per un posto da titolare e voglio fare tanti gol. Ho già fatto una scommessa con i miei compagni, ma non vi dico la cifra».