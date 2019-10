Genoa Milan, la lunga notte di Giampaolo: le tre alternative per la panchina rossonera sul taccuino della dirigenza

Giampaolo a rischio. Anche e soprattutto in vista della trasferta a Marassi di questa sera con il Genoa. Il club assicura che il tecnico non rischia la panchina nemmeno in caso di sconfitta a Marassi, ma – secondo La Repubblica – si tratta di una mossa per cercare di scaricare pressione.

E, in casa rossonera, ce n’è eccome. In caso di esonero, ipotesi non impossibile dunque, il nome in prima fila resta quello di Garcia. A seguire i profili di Ranieri e di Wenger.