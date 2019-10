Genoa Milan, rossoneri alla prova della verità senza il bomber più atteso

Genoa Milan, rossoneri alla prova della verità di Marassi senza il bomber più atteso: la decisione di Giampaolo

Giampaolo ed il Milan in generale contro il Genoa si giocheranno tantissimo. E il tecnico rossonero pare intenzionato a farlo, a Marassi nel fine settimana di campionato, senza il suo attaccante di riferimento Krzysztof Piatek.

La continua crescita di Leao e lo status di intoccabile che circonda Suso, infatti, secondo Tuttosport porteranno al sacrificio del bomber polacco. Se dovesse scendere in campo Rebic come pare, l’indiziato a sedersi in panchina al suo posto sarebbe proprio Piatek.