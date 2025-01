Genoa Monza Top e Flop: Vasquez chiude la gara, Turati tenta di lasciarla aperta, Pereira in fatica. Vieira è un leader, Bocchetti con un grande difetto

Genoa Monza, le pagelle de la Gazzetta dello Sport: tutti sufficienti i rossoblù, nei brianzoli si salva Turati; e la differenza Vieira e Bocchetti…

De Winter e Vasquez in gol, il Genoa supera 2-0 il Monza e si mette in una situazione di classifica di assoluta tranquillità, mentre i brianzoli sono sempre più ultimi. Ecco i Top e i Flop delle due formazioni secondo La Gazzetta dello Sport, considerando che i padroni di casa di insufficienti non ne hanno.

I TOP

VASQUEZ – voto 7: «Solido, tenace, un attaccante aggiunto. Si conquista il rigore e soprattutto firma il gol che nel finale chiude la partita».

TURATI – voto 6,5: «Secondo rigore parato in questa A e doppio miracolo su Thorsby e Cornet. Colpevole per la mancata uscita sul primo gol».

I FLOP

EKUBAN – voto 6: «Ritorno importante, dà solidità all’attacco nel finale».

PEREIRA – voto 5: «Fatica a contenere Miretti».

Quanto ai due mister, la differenza è sensibile.

VIEIRA – voto 7: «Carisma e ottime idee. Il vero leader di questo gruppo è lui».

BOCCHETTI – voto 5,5: «Costretto a giocare senza punte, ma la squadra è comunque troppo leggera».