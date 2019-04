Genoa, Prandelli: «Partita condizionata dall’arbitraggio, il rosso non c’era»

Furia dell’allenatore del Genoa Prandelli nel post partita contro la Sampdoria: «È la terza partita che finiamo in inferiorità numerica»

Parole al veleno dell’ex Ct della Nazionale Cesare Prandelli ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato subito dopo la fine del derby della lanterna perso contro la Sampdoria.

Riguardo agli episodi arbitrali, Prandelli ha risposto: «Abbiamo perso questo derby sul primo episodio clamoroso. Nessuno l’ha detto, però c’è un fallo clamoroso su Romero e purtroppo abbiamo preso gol in quella circostanza: questo fatto ha condizionato l’intera partita e andava rivisto, come capita ormai quasi per tutti i gol. In più l’espulsione di Biraschi non c’era: era ad un metro e mezzo dall’avversario. Il rigore si può dare, ma ripeto: per me non c’era cartellino rosso. Ed è la terza partita di fila che finiamo in inferiorità numerica».

Riguardo la prestazione dei suoi invece, l’allenatore del Genoa ha detto: «In generale credo che la squadra si sia comportata bene, abbiamo buoni giocatori e non possiamo che cercare di migliorare sotto ogni punto di vista».