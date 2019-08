Genoa, Preziosi: «Il club è in vendita nonostante il mercato»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha commentato quanto fatto sul mercato e della situazione relativa alla vendita del club

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a margine della ripresa degli allenamenti e del ritorno al “Signorini” della squadra. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Mercato? Avevo promesso di non parlarne ma per rispetto dico che abbiamo fatto cose ottime, con accuratezza. Abbiamo arricchito la rosa, per me e per i tifosi. Il valore dei giocatori si esprime solo nelle partite e tra quattro o cinque settimane sapremo quali saranno i nostri obiettivi, per il momento non dico niente. Spero che quest’anno le cose vadano meglio. Un mercato così non si vedeva da tanto? Lo avevo promesso, dopo Firenze ci voleva qualcosa di diverso, non voglio che si ripetano le cose dell’anno scorso.

«Voglio poi ricordare che il Genoa è in vendita, nonostante il mercato che stiamo facendo. Spero sempre che arrivi qualcuno serio che voglia acquistare la società. All’orizzonte non ci sono però compratori affidabili. Lo dico ad alta voce: il Genoa è in vendita».