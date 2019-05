Il Genoa, a 90′ dalla fine della stagione, è ad un passo dal baratro: le ragioni che hanno portato al rischio Serie B

Il Genoa, dopo 7 giornate di campionato, veleggiava ambiziosa a quota 12 punti. Frutto già di ben quattro successi, sotto la gestione Ballardini. Però inopinatamente esonerato, con tanto di pesanti dichiarazioni annesse, dal presidente Preziosi. E’ iniziata lì, con ogni probabilità, la tragica stagione del Grifone che rischia ora seriamente di concludersi con la retrocessione in Serie B.

Per via di quella scelta tecnica, ma anche per le strategie di mercato. Su tutte, la decisione – ovviamente – di cedere a suon di milioni Piatek in inverno. Quando la salvezza non pareva un problema, come poi diventato in assenza dei gol del polacco. Ci sono innanzitutto le scelte operate a questo doppio bivio dietro una classifica che, a 90′ dalla conclusione della stagione, vede i rossoblù al terz’ultimo posto.