Genoa Roma, Gilardino: «Felice della REAZIONE»

Alberto GIlardino, allenatore del Genoa, ha parlato così del pareggi ottenuto in extremis contro la Roma

Può esultare Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, che ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sfida riacciuffata nel finale contro la Roma.

PARTITA – «La felicità soprattutto nella reazione, è questo quello che avevo chiesto. Nel primo tempo abbiamo faticato troppo nelle distanze, nella ripresa ho cambiato qualcosina, merito della squadra perchè abbiamo messo la Roma in difficoltà lavorando con i terminali offensivi bene»

MODULO – «Avevo bisogno di più ampiezza, con Frendrup che venisse anche dentro il campo con Sabelli. Con un pizzico di fortuna in più potevamo fare meglio, Felice dell’ingresso di Malinovskyi, ci ha dato tanta sostanza e qualità»

GARA – «A gara in corso avevamo lavorato così anche nella scorsa stagione. Bisogna mantenere un certo equilibrio a inizi partita, ma rimane un’ipotesi. Avevamo fuori due giocatori di gamba come Messias e Zanoli che possono interpretare quel modo di giocare, quindi valuterò durante la settimana»

DE WINTER – «Sono felice per De Winter perchè gli sto addosso. E’ un giocatore di grande qualità, ma deve stare concentrato sempre. Chi entra o chi gioca dall’inizio deve incidere»

DERBY – «Adesso non è banale dirlo, ma abbiamo una partita importante a Venezia, poi da sabato sera avremo modo e tempo di pensare al derby. Sappiamo l’importanza per noi e per i genoani»