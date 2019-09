Genoa, Schone: «Non era previsto lasciassi l’Ajax. Giocare in A un onore»

Genoa, parla Schone: «Non era previsto lasciassi l’Ajax, ma si è presentata quest’opportunità. Giocare in Serie A è per me un onore»

Lasse Schone, acquisto pregiato del mercato estivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Ajaxshowtime sul suo recente trasferimento. Ecco le dichiarazioni:

«Non era previsto che lasciassi l’Ajax, In realtà, è un’opportunità che si è presentata da sé. Avevo già detto che avrei voluto seriamente guardarmi intorno per capire se ci fosse un club che mi desse le giuste sensazioni. Per me giocare in Serie A è ovviamente un onore. Pensiamo sia il paese giusto».