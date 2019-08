Genoa, Schone: «Non vedo l’ora di debuttare a Marassi»

Il nuovo acquisto del Genoa, Lasse Schone, ha parlato della sua avventura: «Non vedo l’ora di giocare domenica al Ferraris»

Lasse Schone, centrocampista del Genoa, ha parlato dopo l’allenamento odierno del Grifone. Queste le parole dell’ex Ajax:

«Appena mi si è presentata questa opportunità di venire al Genoa, a me e alla mia famiglia è sembrata buona. Si tratta di una nuova avventura e di un’occasione che mi dà l’opportunità di giocare in Serie A. Sarà bello debuttare a Marassi. Tutti mi hanno parlato dello stadio e dei tifosi. Domenica penso proprio che ci sarà una straordinaria atmosfera: non vedo l’ora di giocare al Ferraris».