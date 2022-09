Genoa, Strootman: «Normale essere i favoriti in Serie B»

Le parole di Kevin Strootman sul campionato di Serie B con il Genoa: «La promozione in Serie A è l’obiettivo minimo»

Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

GENOA – «Qui sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. Una società come il Genoa in Serie B deve essere favorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato».

MENTALITÁ – «C’è stato un cambiamento: prima in A si giocava per non perdere, ora l’obiettivo è vincere. Dovremo far vedere sempre di essere più forti dell’avversario. Ci sono squadre importanti, ma esistono le condizioni per far bene, senza scusanti».

SERIE B – «Esistono club molto forti, penso al Cagliari, ma anche nella nostra rosa abbiamo elementi che hanno giocato o potrebbero stare in Serie A».