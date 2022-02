Genoa, Sturaro: «Dispiace per il pari, ma si sente che c’è un’altra aria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato dopo il pari dei rossoblù con la Salernitana. Le sue dichiarazioni

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato dopo il pari con la Salernitana. Le parole ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Dobbiamo fare guerra a tutti, il campionato è ancora lungo e ci sono ancora 39 punti a disposizione. Siamo molto dispiaciuti per il pareggio, puntiti da un episodio alla fine del primo tempo che a questi livelli si pagano. Abbiamo un allenatore che ci ha rianimato, il pubblico ha capito che l’aria è cambiata e che il nostro atteggiamento positivo. La prossima settimana ci sarà un altro scontro diretto col Venezia, qui in casa possiamo contare sulla forza della nostra gente. Dispiace per il pari ma ora guardiamo avanti».