La Juventus ha ufficializzato la cessione al Genoa del centrocampista Stefano Sturaro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Prima ufficialità in entrata per il Genoa sul calciomercato di gennaio, dopo aver venduto Piatek al Milan. La Juventus ha infatti annunciato sui suoi canali social la cessione del centrocampista Stefano Sturaro ai liguri con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di alcune condizioni.

«Juventus Football Club S.p.A. – si legge nella nota ufficiale dei bianconeri – comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019».

«Il contratto – tiene a precisare la Juventus – prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali». Sturaro saluta dunque la società bianconera dopo 90 presenze e 3 gol in tutte le competizioni. Quest’anno il giocatore, rientrato infortunato dall’esperienza con lo Sporting, non è mai sceso in campo finora. Il centrocampista torna così a indossare la maglia del Genoa dopo 5 anni (31 presenze e una rete complessivamente per lui nella precedente esperienza).



