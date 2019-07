Genoa, Zapata carica i suoi: «È un club storico. Era ciò che volevo. Darò tutto per la maglia e i compagni»

È passato praticamente un mese dall’ufficialità del passaggio al Genoa di Cristian Zapata. Il difensore ex Milan, reduce dall’esperienza internazionale, crede nella società e nei compagni. Ecco le sue parole al sito dei rossoblù:

«Darò tutto per la maglia e i compagni. Sono arrivato con l’umiltà di chi sa che mai si finisce di imparare, voglio continuare a crescere in campo e nella vita. Mi piace l’idea di un calcio aggressivo e propositivo. Era ciò che volevo. Come lottare per una piazza calda, un club storico, in uno stadio bellissimo. Una scelta che mi rende felice e riempie d’orgoglio. Dopo la Coppa America mi sono allenato da solo, i compagni sono più avanti. Devo recuperare la condizione».