Genoa, Zukanovic parla dal ritiro in vista della nuova stagione, agli ordini di Andreazzoli: ecco le parole del difensore

Ervin Zukanovic ha parlato in esclusiva a TMW dal ritiro di Neustift: «Secondo me a questa squadra l’anno scorso è un po’ mancata in queste situazioni col pallone. Quando si comincia una nuova avventura, il mister cerca di dare una sua idea di gioco e dobbiamo seguirlo».

«Romero? È forte ma ha anche grande margine di crescita. Gliel’ho anche detto di persona, ha una potenzialità enorme ma deve crescere».