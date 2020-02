Gent Roma, la tempesta Ciara spezza il tetto dell’Arena Ghelamco

La tempesta Ciara ha distrutto parte del tetto dell’Arena Ghelamco, lo stadio che ospiterà la sfida di Europa League tra Gent e Roma

Brutte notizie per il Gent a poche settimane dalla sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 27 febbraio e valevole per i sedicesimi di finale. La tempesta Ciara, che si è abbattuta sul Nord Europa, ha spezzato una parte del tetto dell’Arena Ghelamco.

Lo stadio dovrà ospitare i giallorossi, ma il club belga assicura che non ci saranno rischi di inagibilità dell’impianto e il danno verrà riparato nel giro di pochi giorni.