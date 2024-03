Germania, fulmine Wirtz: gol dopo 7 secondi – VIDEO

Francia Germania: tedeschi avanti con Florian Wirtz: il calciatore del Bayer Leverkusen ci ha messo appena 7 secondi per segnare

Francia-Germania: pronti via e subito gol di Florian Wirtz. La Germania inizia subito in discesa l’amichevole contro i francesi: il tempo per fare gol? Appena 7 secondi!

Florian Wirtz c'ha messo 7 secondi a segnare in Francia-Germania pic.twitter.com/DFY5oGdNdW — Benny Giardina (@bennygiardina) March 23, 2024

Calcio d’inizio tedesco e il fuoriclasse del Bayer Leverkusen riceve liberamente sulla trequarti per poi concludere a rete da fuori area cogliendo di sorpresa la difesa transalpina e Samba tra i pali.