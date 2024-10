Germania, il saluto del pubblico a Gundogan, Muller e Neuer – VIDEO

Omaggio dei tifosi della Germania per Gundogan, Muller e Neuer ieri all’Allianz Arena prima della partita con l’Olanda: le immagini

Ieri sera la Germania, che ha battuto l’Olanda in Nations League alla Allianz Arena, ha salutato con un vero e proprio omaggio Gundogan, Kroos, Muller e Neuer, i quattro campioni del mondo che hanno detto addio alla nazionale tedesca.

Germany put on a display to honour Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gundogan and Thomas Muller 🇩🇪👏 Free to watch highlights 🎥 https://t.co/sYpf7zA5M9#NationsLeague pic.twitter.com/jjqtucTZpF — Optus Sport (@OptusSport) October 14, 2024

Una grande coreografia con i loro volti e la scritta: «Grazie di tutto, leggende». Prima del calcio d’inizio poi Gundogan, Muller e Neuer sono scesi in campo per un saluto ai tifosi e per ricevere una targa commemorativa.