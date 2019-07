Ghiglione torna al Genoa: «Volevo tornare. Ho un forte senso di appartenenza a questo club»

Paolo Ghiglione è tornato al Genoa dopo un lungo pellegrinaggio in vari club italiani. Le parole del difensore rossoblù

Tornato sotto la Laterna, sponda rossoblù, dopo tre stagioni in prestito (l’ultimo a Frosinone), Paolo Ghiglione ha parlato dal ritiro del Genoa in Austria sulle sensazioni vissute per il ritorno. Le sue parole

OBIETTIVI – «Voglio giocarmi questa chance e dimostrare di poterci stare in questa squadra competitiva. Mi sento migliorato, pronto a raccogliere la sfida. Ho trovato ragazzi che conoscevo. Con Favilli ho condiviso le nazionali giovanili, con Pinamonti l’ultima annata. Dagli elementi più navigati posso solo imparare».

RUOLO – «Il ruolo? Esterno. Un quinto di destra che si fa tutta la fascia. Ora siamo in costruzione, è appena iniziata. Il mister vuole adottare diversi moduli».

EMOZIONI – «Sincerità per sincerità? Essendo rimasto sotto contratto, mi aspettavo un giorno di rientrare. Ho un forte senso di appartenenza a questi colori»