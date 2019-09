GIACINTI: «Stiamo provando tanti moduli. Il mio ruolo non cambia»

Valentina Giacinti parla dalla presentazione del Milan femminile: le parole della giocatrice rossonera

(dall’inviato a Milano) – Dalla presentazione del Milan femminile parla Valentina Giacinti. Le parole della giocatrice rossonera.

GANZ – «Carolina ci ha trasmesso delle cose e Maurizio delle altre. Ogni allenatore ti può dare qualcosa, da ogni allenatore devi apprendere».

MODULO – «Stiamo lavorando su diversi modulo. Io preferisco giocare prima punta».

MILAN – «Indossare la maglia del Milan è un’emozione incredibile. Indossare la fascia mi riempie d’orgoglio. Stare qui con tutte queste grandi ragazze mi galvanizza».

GOL – «L’obiettivo dell’anno scorso è migliorare il posizionamento della passata stagione centrando la qualificazione in Champions. Per quanto riguarda me spero di ripetermi perché i miei gol arrivano solo per finalizzare il lavoro delle mie compagne».

MONDIALE – «Il Mondiale è stata un’emozione unica. La vittoria più bella è essere entrati nel cuore degli italiani. Da lì non potevamo capire quanto entusiasmo ci fosse qui, siamo felicissime».