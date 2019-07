Giampaolo: «Col Benfica per conoscerci e migliorare»

Marco Giampaolo parla a pochi minuti dall’amichevole con il Benfica. Le parole del tecnico del Milan sulla gara

Una gara utile per migliorare e conoscersi ancora. Non ha dubbi Marco Giampaolo: con il Benfica è solo un’altra occasione per il suo Milan per migliorare nell’intesa. Le parole del tecnico rossonero a Sportitalia.

«Questa sfida è importante per conoscersi, migliorarsi e crescere. C’è sempre qualcosa da cui trarre in ogni partita e in cui migliorare nella squadra» ha dichiarato il tecnico rossonero.