A tutto Giampaolo: dallo stile di gioco agli obiettivi per il futuro

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo futuro in una lunga intervista

Nell’ultimo periodo la Sampdoria ha dato evidenti segnali di ripresa in campionato, con il pareggio in casa Lazio e la larga vittoria sul Bologna. Il tecnico Marco Giampaolo, però, vuole continuare a lavorare sodo con la squadra e tenere un profilo basso in vista degli impegni futuri.

Intervistato ai microfoni di DAZN, l’allenatore blucerchiato ha parlato molto sul suo stile di gioco, di moduli e tattica, ma ha anche dato qualche indicazione su chi tra i giocatori che ha allenato avrebbe le carte in regola per diventare un buon allenatore in futuro. Ma c’è spazio anche per quelli che sono i suoi obiettivi per il futuro.

