Giampaolo: «Vi spiego il cambio Leao-Bonaventura»

L’analisi del tecnico del Milan Giampaolo dopo la sconfitta subita per mano del Torino di Mazzarri

Buio totale in casa Milan. I rossoneri sembravano avere la gara con il Torino in pugno. La compagine di Giampaolo ha subito prima il pari e poi la rimonta granata. Il tecnico Giampaolo ha commentato così la gara in conferenza stampa.

«Il Milan ha avuto il torto di non chiudere la partita, eravamo in pieno controllo. Leao aveva speso tanto, non tornava più, non aiutava la squadra. Lui è uno scattista, un giocatore forte nelle accelerazioni e quindi poi ha bisogno dei tempi giusti per recuperare. Bonaventura ci garantiva la stessa qualità e ha avuto anche l’intuizione finale di mettere quella palla per Kessie che poteva regalarci il pareggio. La partita è cambiata dopo il pari, la squadra ha visto quel gol come un’ingiustizia per la gara che stavano facendo. Non penso che Bonaventura abbia cambiato la partita in negativo».