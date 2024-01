Gigi Riva in ospedale dopo un malore in casa: le sue condizioni

Gigi Riva, ex leggenda del Cagliari e della Nazionale, è stato ricoverato in ospedale dopo un malore in casa

L’ex giocatore ora si trova nell’ospedale di Brotzu nel capoluogo sardo e sembra stare meglio, con le sue condizioni fisiche che sono stabili e tranquille. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Rombo di Tuono sarà sottoposto nei prossimi giorni a dei controlli e dovrà subire un piccolo intervento al cuore.