Gimnasia La Plata, Maradona ko all’esordio in panchina

Comincia male la gestione Maradona per il Gimnasia La Plata: sconfitta casalinga nella prima partita del club del Pibe

A dispetto dei “fuochi d’artificio” in occasione della presentazione, il Gimnasia La Plata targato Maradona inciampa in campionato. L’ex campione argentino perde la sua prima partita sulla panchina del club.

2-1 il risultato finale in favore del Racing Avellaneda, avversario del Gimnasia di Maradona alla 24° giornata di Primera Division. Sconfitta che non ci voleva per la compagine, soprattutto perché giocava in casa.